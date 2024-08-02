На Днепропетровщине утонул мужчина во время купания в пруду

В Павлоградском районе в пруду обнаружили тело мужчины.

Несчастный случай произошел в селе Бразолово Юрьевской поселковой территориальной громады Павлоградского района. Там во время купания в пруду мужчина нырнул в воду и пропал. Его искали три спасателя-водолаза, которые приехали на место.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области, тело мужчины обнаружили на расстоянии 12 метров от берега и глубине 1,5 метра. Его доставили на берег и передали представителям полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Паруса из воды извлекли тело мужчины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: