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На Днепропетровщине утонул мужчина во время купания в пруду

Сегодня 16:31
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В Павлоградском районе в пруду обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине утонул мужчина во время купания в пруду

Несчастный случай произошел в селе Бразолово Юрьевской поселковой территориальной громады Павлоградского района. Там во время купания в пруду мужчина нырнул в воду и пропал. Его искали три спасателя-водолаза, которые приехали на место.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области, тело мужчины обнаружили на расстоянии 12 метров от берега и глубине 1,5 метра. Его доставили на берег и передали представителям полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Паруса из воды извлекли тело мужчины.

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