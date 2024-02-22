На Днепропетровщине уничтожили неразорвавшуюся российскую ракету (ВИДЕО)

Почти каждый день враг атакует Днепропетровскую область ракетами и дронами.

Так, на днях оккупанты направили на область авиационную ракету. Ее приземлили силы ПВО — она упала в поле в одном из районов.

21 февраля полицейские-взрывотехники обнаружили неразорвавшуюся российскую ракету. После осмотра правоохранители решили уничтожить ее на месте.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Взрывотехники приспособили к ракете тротил и с помощью электродетонатора осуществили контролируемый подрыв.

Как это было — можете посмотреть на видео:

Враг ежедневно терроризирует украинские города и мирное население. Полицейские-взрывотехники продолжают очищать украинскую землю и уничтожают взрывоопасные предметы, — добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО).

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