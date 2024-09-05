На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание

В Межевской поселковой общине Синельниковского района умер ребенок.
Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Предварительно у ребенка было подозрение на менингококковую инфекцию.
По данным Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, совместно с представителями учреждений здравоохранения в районе были проведены медицинские и противоэпидемические мероприятия.
Осмотрены и обследованы на менингококковую инфекцию, а также на COVID 25 контактных (детей и взрослых). Меры продолжаются, — говорится в публикации ЦКПБ.
Заметим, что о лабораторно подтвержденной инфекции не сообщается.
Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Известно, что чаще ею болеют дети, а самый высокий уровень заболеваемости наблюдают среди детей до 1 года.
Инфекция является тяжелой, а ее течение непредсказуемо — может наблюдаться как обычный насморк, так и лихорадка. Основные клинические признаки: менингит, сепсис.
Самые распространенные симптомы:
Источником и носителем инфекции есть человек, в окружающей среде бактерия быстро погибает.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре зарегистрировали летальные случаи в результате заболевания COVID-19.
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