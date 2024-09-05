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На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание

Сегодня 12:31
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В Синельниковском районе умер ребенок.

Новости Днепра про На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание

В Межевской поселковой общине Синельниковского района умер ребенок.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Предварительно у ребенка было подозрение на менингококковую инфекцию.

По данным Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, совместно с представителями учреждений здравоохранения в районе были проведены медицинские и противоэпидемические мероприятия.

Осмотрены и обследованы на менингококковую инфекцию, а также на COVID 25 контактных (детей и взрослых). Меры продолжаются, — говорится в публикации ЦКПБ.

Заметим, что о лабораторно подтвержденной инфекции не сообщается.

Что известно о менингококковой инфекции?

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Известно, что чаще ею болеют дети, а самый высокий уровень заболеваемости наблюдают среди детей до 1 года.

Инфекция является тяжелой, а ее течение непредсказуемо — может наблюдаться как обычный насморк, так и лихорадка. Основные клинические признаки: менингит, сепсис.

Самые распространенные симптомы:

  • лихорадка;
  • геморрагическая сыпь;
  • головные боли;
  • ригидность затылочных мышц;
  • спутанное сознание;
  • тошнота;
  • рвота;
  • светобоязнь.

Источником и носителем инфекции есть человек, в окружающей среде бактерия быстро погибает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре зарегистрировали летальные случаи в результате заболевания COVID-19.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболеваниеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболеваниеРусский

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