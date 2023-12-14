На Днепропетровщине убийца 21-летней девушки инсценировал ДТП во избежание наказания

Почти детективная история произошла на Днепропетровщине. Утром 13 декабря в поселке Каменского района обнаружили тело 21-летней девушки. Труп лежал на обочине дороги, поэтому поначалу местные подумали, что произошло ДТП. На место люди позвали полицию, которая заподозрила, что погибшая женщина умерла не в результате аварии.
Позже выяснилось, что это было не ДТП, а убийство.
Чтобы избежать наказания, 31-летний мужчина решил инсценировать гибель девушки якобы от ДТП — вынес тело на обочину дороги и скрылся. Оказалось, что накануне погибшая была у подозреваемого в гостях. Они повздорили, а впоследствии конфликт перерос в драку, во время которой хозяин дома сильно избил гостю.
Девушка скончалась от многочисленных травм. Мужчина не хотел, чтобы его заподозрили в убийстве, потому решил инсценировать ДТП. На следующий день подозреваемый вынес тело убитой на обочину дороги.
Убийца надеялся, что таким образом сможет запутать следствие и правоохранители будут расследовать смерть девушки как ДТП. Впрочем, план не удался и мужчину задержали. Ему объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть. В настоящее время подозреваемый под стражей.
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