На Днепропетровщине у домашнего тирана обнаружили мешки с коноплей

В Павлограде на Днепропетровщине у мужчины, который угрожал своей жене, нашли мешки с коноплей.

Вечером 17 октября к полицейским обратились местные жители, которые сообщили о возможном совершении домашнего насилия в одном из поселков на территории Павлограда. Позже выяснилось, что 30-летний мужчина угрожал своей жене расправой.

Между супругами разгорелась ссора, во время которой муж начал обижать жену и угрожать ей убийством. Когда полицейские приехали в дом, где произошел конфликт, они также обнаружили в одной из комнат мешки с высушенной коноплей.

Пообщавшись с обидчиком, полицейские составили в отношении его протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 (совершение насилия в семье) КУоАП и вынесли срочно запретительное предписание сроком на 10 суток.

Коноплю, которую нашли в доме, отправили на экспертизу.

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