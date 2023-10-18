На Днепропетровщине у домашнего тирана обнаружили мешки с коноплей

Вечером 17 октября к полицейским обратились местные жители, которые сообщили о возможном совершении домашнего насилия в одном из поселков на территории Павлограда. Позже выяснилось, что 30-летний мужчина угрожал своей жене расправой.
Между супругами разгорелась ссора, во время которой муж начал обижать жену и угрожать ей убийством. Когда полицейские приехали в дом, где произошел конфликт, они также обнаружили в одной из комнат мешки с высушенной коноплей.
Пообщавшись с обидчиком, полицейские составили в отношении его протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 (совершение насилия в семье) КУоАП и вынесли срочно запретительное предписание сроком на 10 суток.
Коноплю, которую нашли в доме, отправили на экспертизу.
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