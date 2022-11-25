На Днепропетровщине у 55-летнего мужчины дома нашли арсенал боеприпасов

В ходе следственных мероприятий правоохранители отделения полиции № 8 Криворожского РУП установили, что у 55-летнего местного жителя хранятся боеприпасы.
22 ноября на территории г. Апостолово Криворожского района прошел обыск по месту жительства фигуранта. В результате в домовладении мужчину обнаружили и изъяли патроны в количестве 440 штук, корпус гранат РГН и РГД-5 с запалами.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все изъятое направили на экспертное исследование.
23 ноября фигуранту вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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