На Днепропетровщине сын избил до смерти собственного отца

Задержанному уже сообщили о подозрении.

26 декабря в селе Веселое Синельниковского района произошло ужасное происшествие – 39-летний сын во время ссоры очень сильно избил собственного отца. От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько дней.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Позже правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пенсионеру, который смертельно ранил 15-летнего парня, избрали меру пресечения.

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