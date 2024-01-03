На Днепропетровщине сын избил до смерти собственного отца

26 декабря в селе Веселое Синельниковского района произошло ужасное происшествие – 39-летний сын во время ссоры очень сильно избил собственного отца. От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько дней.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Позже правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пенсионеру, который смертельно ранил 15-летнего парня, избрали меру пресечения.
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