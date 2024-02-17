На Днепропетровщине силы ПВО сбили крылатую ракету окупантов Х-59

Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщает Воздушное командование «Восход» в своих соцсетях.
В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.
Спасибо Воздушным Силам за отличную работу!
Сегодня мы также сообщали, что утром Воздушные Силы уничтожили на востоке три вражеских самолета Су.
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