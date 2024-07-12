На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

По словам заместителя начальника Днепропетровской ОВА Лилии Мягкой, реки до сих пор страдают от подрыва Каховской ГЭС. Поэтому наблюдаются дневные колебания уровней воды в водоемах. Также это связано с чрезвычайной жарой, что приводит к обмелению.
Об этом сообщили в ДнепрОВА.
«Обеспокоенность у жителей области вызывает обмеление некоторых рек. Наблюдаются суточные колебания уровня воды на отдельных водохранилищах и их притоках. Это следствие чрезвычайной ситуации, связанной с подрывом россиян Каховской ГЭС. А еще – высоких температур воздуха», – объяснила Лилия Мягкая.
Она добавила, что ОВА постоянно мониторит гидрологическую ситуацию на реках области.
Напомним, что в Днепре снова фиксируют снижение уровня воды в реке Днепр. Вода отступила на расстояние около пяти метров от берега.
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