На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз

В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.

На днях Днепропетровская область оказалась в ледяном плену. Снегу навалило изрядно — пришлось даже перекрывать часть трассы, чтобы техника смогла почистить автодороги.

Во вторник, 9 января, на территории Лиховской общины полицейские увидели заблудившихся в поле людей. Супруги, возвращаясь, домой из соседнего села, оказались посреди снега без связи. Почти без сознания жителей общины правоохранители увидели на обочине дороги в семи километрах от их дома.

Обессиленная женщина не могла подняться, мужчина пытался ее согреть. Как выяснилось, из-за отсутствия связи супруги не могли сообщить о своем местонахождении и всю ночь провели в поле.

Правоохранители забрали женщину и мужчину в машину, где они согрелись, пока ехали домой. Теперь с супругами все хорошо. Взволнованные родственники, которые не могли связаться с родными, очень благодарны офицеру за человечность и оказанную помощь их родным.

Отметим, по прогнозу синоптиков, в ночь с 9 на 10 января в Днепре будет 13-15°С мороза, без осадков, ветер — 7-12 м/с. Поэтому не проходите мимо людей, нуждающихся в помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине заметили ледяное поле.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: