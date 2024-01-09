На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз

На днях Днепропетровская область оказалась в ледяном плену. Снегу навалило изрядно — пришлось даже перекрывать часть трассы, чтобы техника смогла почистить автодороги.
Во вторник, 9 января, на территории Лиховской общины полицейские увидели заблудившихся в поле людей. Супруги, возвращаясь, домой из соседнего села, оказались посреди снега без связи. Почти без сознания жителей общины правоохранители увидели на обочине дороги в семи километрах от их дома.
Обессиленная женщина не могла подняться, мужчина пытался ее согреть. Как выяснилось, из-за отсутствия связи супруги не могли сообщить о своем местонахождении и всю ночь провели в поле.
Правоохранители забрали женщину и мужчину в машину, где они согрелись, пока ехали домой. Теперь с супругами все хорошо. Взволнованные родственники, которые не могли связаться с родными, очень благодарны офицеру за человечность и оказанную помощь их родным.
Отметим, по прогнозу синоптиков, в ночь с 9 на 10 января в Днепре будет 13-15°С мороза, без осадков, ветер — 7-12 м/с. Поэтому не проходите мимо людей, нуждающихся в помощи.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине заметили ледяное поле.
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