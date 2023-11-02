На Днепропетровщине судили военного за сговор с врагом: какое наказание назначили

По данным следствия, мужчина, проходя службу в одном из гарнизонов Днепропетровщины, вступил в сговор с представителем российской федерации. Военный помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины, собирал информацию о дислокации, вооружении и военной технике Сил обороны.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Во время суда мужчина свою вину признал полностью.
Никопольский горрайонный суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Военнослужащему назначили наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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