На Днепропетровщине столкнулись «ЗАЗ» и Daewoo: полиция ищет свидетелей ДТП

1 февраля около 16:00 на улице Козинца в селе Спасское Новомосковского района произошла авария: там столкнулись «ЗАЗ» и Daewoo.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Известно, что водитель автомобиля Daewoo LANOS во время движения по улице Козинца в направлении Подгороднего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ 110307», который двигался в встречном направлении.
К сожалению, водитель «ЗАЗ» получил телесные повреждения.
По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители ищут свидетелей аварии. Поэтому, если вам что-то известно или вы что-то видели, обратитесь, пожалуйста, по телефону: (067) 565 46 58.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО).
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