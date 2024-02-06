На Днепропетровщине столкнулись «ЗАЗ» и Daewoo: полиция ищет свидетелей ДТП

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1 февраля около 16:00 на улице Козинца в селе Спасское Новомосковского района произошла авария: там столкнулись «ЗАЗ» и Daewoo.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Известно, что водитель автомобиля Daewoo LANOS во время движения по улице Козинца в направлении Подгороднего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ 110307», который двигался в встречном направлении.

К сожалению, водитель «ЗАЗ» получил телесные повреждения.

По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей аварии. Поэтому, если вам что-то известно или вы что-то видели, обратитесь, пожалуйста, по телефону: (067) 565 46 58.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО).

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