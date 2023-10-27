На Днепропетровщине столкнулись фура и Ford: 75-летнего водителя зажало в салоне

Травмированного дедушку госпитализировали в больницу.

Сегодня, 27 октября, на улице Харьковской поселка Илларионово произошла ужасная авария – там столкнулись легковушка Ford Fiesta и грузовик «MAN».

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:00.

75-летнего водителя иномарки зажало в салоне.

Спасатели деблокировали мужчину и передали его работникам экстренной медицинской помощи для последующей госпитализации. Диагноз устанавливается.

Все обстоятельства аварии будут выяснять следователи.

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

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