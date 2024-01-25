На Днепропетровщине столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

В среду, 24 января, в поселке Петриковка Днепровского района произошла ужасная авария – там столкнулись легковушка Nissan Patrol, грузовой автомобиль Hyundai и грузовик с полуприцепом DAF.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

55-летнего водителя DAF зажало в салоне. Спасатели его деблокировали и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также в результате ДТП травмировался 55-летний водитель легковушки. Его доставили в больницу. Водитель автомобиля Hyundai отказался от госпитализации.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием «скорой» и грузовика.

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