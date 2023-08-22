На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушке

Там столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовая автоцистерна «МАЗ».
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:02.
В результате столкновения водителя легковушки зажало между поврежденными конструкциями автомобиля.
С помощью аварийно-спасательного оборудования ГСЧС-ники достали травмированного мужчину. Его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошла авария с участием двух электросамокатов: есть пострадавшие.
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