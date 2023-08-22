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  • На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушке

На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушке

Сегодня 07:15
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Вчера, 21 августа, на автодороге неподалеку от села Затишное Каменского района произошла авария.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушке

Там столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовая автоцистерна «МАЗ».

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:02.

В результате столкновения водителя легковушки зажало между поврежденными конструкциями автомобиля.

С помощью аварийно-спасательного оборудования ГСЧС-ники достали травмированного мужчину. Его госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушке

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошла авария с участием двух электросамокатов: есть пострадавшие.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушкеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Chevrolet и автоцистерна: водитель иномарки оказался в ловушкеРусский

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