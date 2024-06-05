На Днепропетровщине старую мазанку превратили в невероятный этнодом (ФОТО)

В Днепропетровской области старый дом-мазанку превратили в этнодом с аутентичной росписью.

Этнодом находится в селе Попасное. Еще полтора месяца назад он был в заброшенном состоянии и на грани разрушения. Неподалеку также находилась большая свалка. Но группа энтузиастов решила спасти избу и сделать там центр зеленого туризма. Они убрали помойку и посадили там цветы, отремонтировали дом, переложили печку и побелили стены. Также покрасили окна и двери. А мастера студии николаевской росписи «Оберіг» нарисовали на них разноцветные цветы с аутентичным украинским колоритом.

Об этом сообщили на странице «Этнооселя в Попасном» в Facebook.

В обновленном этнодоме уже успели затопить печь и напечь пирожков. Там также проводят мастер-классы. Обещают привести в порядок двор и пригласить всех желающих.

«Наш этнодом уже открыт для мастер-классов. А еще мы затопили печь и испекли вкусные пирожки. Очень волновались, ведь для того, чтобы топить печь и готовить в ней, нужно иметь определенное мастерство, но наша хозяйка справилась. Запах приятной выпечки был слышен почти на всю улицу. Нам нужно еще немного закончить благоустройство во дворе избушки, и мы всех пригласим на эту вкусность», — написали на странице «Этнооселя в Попасном».

Там также показали, как она выглядела до ремонта и после. Результат поражает.

Этнодом до ремонта:

Этнодом после ремонта:

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