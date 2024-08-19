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На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассе

Сегодня 11:34
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В Кривом Роге спасали собак, которых замуровали в теплотрассе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассе

В Кривом Роге провели спецоперацию по спасению собак, ставших заложниками «Теплоцентрали», пишет издание Свои.

Собачек, чей вой слышали местные жители несколько дней, достали из ловушки, куда животные попали случайно.

На улице Сичеславской работники компании «Криворожская теплоцентраль» проводили работы и зарыли в теплотрассе двух собак. Четвероногие несколько дней выли, но подойти к людям, чтобы те их вытащили, боялись.

Криворожцы вызвали спасателей, но те развели руками и сказали, что ничего сделать не могут — теплотрасса является собственностью «Теплоцентрали». После этого горожане обратились к работникам компании, которые по просьбе местных жителей несколько раз спускались в колодец, чтобы выманить собак едой.

Также зоозащитники покинули деревянный трап и оставили на нем еду. Это помогло вызволить одно животное. Через некоторое время на свободу выбралась и другая собачка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассе

К счастью собак освободили, а колодец пообещали закрыть плитой.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассеРусский

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