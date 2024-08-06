На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы

Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.

В Криворожском районе полицейские спасли 63-летнего мужчину из пожара. Пострадавшего с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.

Полицейский офицер Новолатовской общины вместе с коллегой прибыли по вызову в село Новое Широковского района. В центре населённого пункта они заметили задымление – огонь охватил открытую территорию. Предварительно позвонив в ГСЧС, не теряя ни минуты, правоохранители вместе с местными жителями приступили к тушению пожара.

В черном дыму они заметили человека, который не двигался. Мужчину сразу вынесли на свежий воздух и вызвали скорую помощь. К счастью, он оказался жив.

Сейчас жизни и здоровью 63-летнего мужчины ничего не угрожает.

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