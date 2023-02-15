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  • На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

Сегодня 11:03
просмотров

В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

В Криворожском ботсаду спасли коллекцию растений, которой уже более 40 лет. Этой новостью поделился Александр Вилкул в своем телеграмм-канале.

Из-за постоянных отключений света уникальные растения могли погибнуть, ведь многие нуждаются в особом температурном режиме. Кривой Рог поделился с ботсадом генераторами, поэтому все цветы пережили трудные времена.

Если вы проживаете в Кривом Роге или собираетесь в гости, то ловите график работы Криворожского ботсада. Отмечается, что там как раз начался сезон цветения азалий в оранжерее.

Приглашаются все желающие – с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.00, суббота и воскресенье – с 10.00 до 15.00.
Улица Маршака, 50 на Даманском микрорайоне.

Немного волшебных фото.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

 

Напомним, ранее мы писали о том, что ботсад ДНУ нуждается в помощи днепрян. Из-за уменьшения финансирования работники не успевают ухаживать за оранжереями и территорией сада. Среди проблем также отключение света, поэтому сотрудники дежурят посменно и топят буржуйки, чтобы спасти тропические растения.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)Русский

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