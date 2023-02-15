На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.

В Криворожском ботсаду спасли коллекцию растений, которой уже более 40 лет. Этой новостью поделился Александр Вилкул в своем телеграмм-канале.

Из-за постоянных отключений света уникальные растения могли погибнуть, ведь многие нуждаются в особом температурном режиме. Кривой Рог поделился с ботсадом генераторами, поэтому все цветы пережили трудные времена.

Если вы проживаете в Кривом Роге или собираетесь в гости, то ловите график работы Криворожского ботсада. Отмечается, что там как раз начался сезон цветения азалий в оранжерее.

Приглашаются все желающие – с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.00, суббота и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Улица Маршака, 50 на Даманском микрорайоне.

Немного волшебных фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что ботсад ДНУ нуждается в помощи днепрян. Из-за уменьшения финансирования работники не успевают ухаживать за оранжереями и территорией сада. Среди проблем также отключение света, поэтому сотрудники дежурят посменно и топят буржуйки, чтобы спасти тропические растения.

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