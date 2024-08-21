На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак

Енотоподобных собак нашли полгода назад истощенными, больными и голодными в Павлоградской области местные жители. Они привезли их в приют. По словам соучредительницы приюта Елены Русиной, животные были облысшие и почти не двигались.
Енотовидные собаки две недели бродили в поисках пищи. Елена Русина предполагает, что их выбросили из зверофермы. Об этом сообщает «Суспільне».
«Они прибились в деревню в этом районе, именно во двор. То есть они оказались во дворе, почему люди их и увидели. На видео они были хилые, истощенные, лысые. У кого-то еще где-то пучками на голове был мех. Искусственно кормящиеся животные.» , выращиваемые на таких зверофермах, они не обучены, они не знают, как в природе найти еду.
Она также рассказала, что у животных обнаружили чесотку – инфекционное заболевание кожи. Несмотря на длительное лечение, у енотовидных собак несколько раз случались рецидивы.
Пока енотовидных собак долечивают. Они останутся жить в приюте для животных. Для млекопитающих обустроили отдельный вольер.
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