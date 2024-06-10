Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поезд

Сегодня 17:50
просмотров

В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поезд

Несчастный случай с тяжелыми последствиями произошел в Верхнеднепровском районе. Подробности инцидента рассказала медик Лариса Быданцева.

В прошлую пятницу, 7 июня, в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов о железнодорожной травме. Диспетчерам сообщили, что человек попал под поезд. Приехав на место происшествия, фельдшеры выяснили, 52-летнего мужчину, который переходил колеи, задело локомотивом.

У него были тяжелые травмы, а именно ушиб мозга и скальпированная рана черепа. К приезду врачей мужчина уже впал в кому. У пострадавшего также диагностировали тупую травму грудной клетки и брюшной полости. Обезболив пациента, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Каменском.

В каком состоянии мужчина неизвестно.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поездУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поездРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка

    В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.

    В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса
    Новости Днепра
    07.06.2024 22:00
    В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

    Днепроводоканал предупредил об отключении должников.

    На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню
    Новости Днепра
    07.06.2024 19:30
    На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню

    В Днепропетровской области неизвестные самовольно перекрыли газ 100 потребителям

    Житель Новомосковска попал в больницу, потому что сам себе уколол антибиотик
    Новости Днепра
    07.06.2024 16:36
    Житель Новомосковска попал в больницу, потому что сам себе уколол антибиотик

    Самолечение вредно для вашего здоровья.

    Последние новости

    В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество
    В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

    Враг распространяет дезинформацию о вознаграждении за обнаружение уклоняющихся.

    Сегодня 17:30
    2
    просмотров
    Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция
    Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция

    Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние 12 месяцев перед тем, когда человек уходит в отпуск.

    Сегодня 17:21
    1
    просмотров
    Привезена с горы Афон: в Каменском выставили на продажу икону за 3,6 млн грн
    Привезена с горы Афон: в Каменском выставили на продажу икону за 3,6 млн грн

    В Каменском продают икону Пантелеймона Целителя за 3,6 миллиона гривен.

    Сегодня 17:10
    3
    просмотров
    В Днепре «поселилась» экзотическая кошка, похожая на рысь (ФОТО)
    В Днепре «поселилась» экзотическая кошка, похожая на рысь (ФОТО)

    В Днепре заметили кошку, похожую на рысь.

    Сегодня 16:42
    2
    просмотров
    В «Дие» можно будет узнать, освободили ли военного из плена
    В «Дие» можно будет узнать, освободили ли военного из плена

    В приложении "Дия" можно будет получать информацию от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

    Сегодня 16:34
    2
    просмотров
    Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)
    Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)

    Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC банка в столице Грузии Тбилиси.

    Сегодня 16:13
    2
    просмотров
    Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу
    Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

    В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье шприц.

    Сегодня 15:47
    1
    просмотров
    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну
    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

    Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и аренду в Днепропетровской области и других регионах Украины.

    Сегодня 15:22
    2
    просмотров
    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно
    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно

    Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.

    Сегодня 15:05
    1
    просмотров
    В Днепре возле ТЦ «Славутич» неизвестные снова выломали забор, чтобы ходить напрямик
    В Днепре возле ТЦ «Славутич» неизвестные снова выломали забор, чтобы ходить напрямик

    "Народная тропа" возле Славутича вернулась.

    Сегодня 14:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх