На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поезд

Несчастный случай с тяжелыми последствиями произошел в Верхнеднепровском районе. Подробности инцидента рассказала медик Лариса Быданцева.
В прошлую пятницу, 7 июня, в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов о железнодорожной травме. Диспетчерам сообщили, что человек попал под поезд. Приехав на место происшествия, фельдшеры выяснили, 52-летнего мужчину, который переходил колеи, задело локомотивом.
У него были тяжелые травмы, а именно ушиб мозга и скальпированная рана черепа. К приезду врачей мужчина уже впал в кому. У пострадавшего также диагностировали тупую травму грудной клетки и брюшной полости. Обезболив пациента, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Каменском.
В каком состоянии мужчина неизвестно.
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