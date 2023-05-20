На Днепропетровщине спасатели вытащили собачку, упавшую в огромную глубокую яму

Об этом рассказали в ГСЧС.
В пятницу, 19 мая, к спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Васильковка Синельниковского района, в яме находится щенок, который не сможет выбраться из ловушки самостоятельно.
Приехав по вызову, спасатели установили, что в 4-метровой яме действительно находится четырехлапый, который не может самостоятельно выбраться на поверхность. Спустившись на лестнице, спасатель взял на руки напуганного пушистика и поднял на поверхность.
Спасенного четырехлапого передали в руки детей, которые и обнаружили его в ловушке и вызвали спасателей.
Напомним, ранее мы сообщали, что на перекрестке проспекта Леси Украинки и Александра Поля упали два больших тополя.
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