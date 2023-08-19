На Днепропетровщине спасатели вытащили мужчину из горящего дома

На место примерно в 7 часов утра приехали две бригады спасателей.
Пожар возник в одноэтажном жилом доме на территории частного домовладения.
Пожарные смогли спасти 56-летнего мужчину. ГСЧСники вытащили пострадавшего на улицу и передали медикам.
Предварительный диагноз – отравление продуктами горения. Пожар смогли полностью потушить через час.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге злоумышленник хотел украсть у 54-летней женщины гаджет.
Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком на день раніше ніж планувалось.
В Днепре детей, не имеющих прививок без уважительной причины, могут…
В центре города построят паркинг.
В Кривом Роге злоумышленник хотел украсть у 54-летней женщины гаджет.
Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком на день раніше ніж планувалось.
Вчера поздно вечером на трассе Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье произошло серьезное ДТП.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре детей, не имеющих прививок без уважительной причины, могут не пускать на очное обучение в школы.
В Новомосковске у 37-летней женщины на работе случился инфаркт.
Природа берет свое.
В центре города построят паркинг.
На прилавках магазинов Днепра могут продавать токсичные авокадо.
В Каменском спасли пенсионера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!