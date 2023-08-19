На Днепропетровщине спасатели вытащили мужчину из горящего дома

Сегодня утром в жилом доме на улице Украинская в городе Кривой Рог произошел пожар.

На место примерно в 7 часов утра приехали две бригады спасателей.

Пожар возник в одноэтажном жилом доме на территории частного домовладения.

Пожарные смогли спасти 56-летнего мужчину. ГСЧСники вытащили пострадавшего на улицу и передали медикам.

Предварительный диагноз – отравление продуктами горения. Пожар смогли полностью потушить через час.

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