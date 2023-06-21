На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)

Он рассказал, что его корова упала в яму и он не может самостоятельно ее достать.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС выяснили, что во время выпаса буренка попала в 1,5-метровую яму. Владелец не смог достать ее, поэтому пришлось вызвать спасателей.
С помощью веревок ГСЧС-ники осторожно вытащили корову на поверхность.
К спасению привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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