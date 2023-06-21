Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)

Сегодня 16:19
просмотров

Сегодня, 21 июня, в 10:13 в Службу спасения позвонил житель села Червоный Яр Каменского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)

Он рассказал, что его корова упала в яму и он не может самостоятельно ее достать.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС выяснили, что во время выпаса буренка попала в 1,5-метровую яму. Владелец не смог достать ее, поэтому пришлось вызвать спасателей.

С помощью веревок ГСЧС-ники осторожно вытащили корову на поверхность.

К спасению привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал
    Новости Днепра
    Сегодня 13:48
    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

    Сегодня, 21 июня, на трассе М-30 «Стрый-Знаменка-Изварино» в Павлоградском районе…

    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram
    Новости Днепра
    Сегодня 13:25
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

    В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.

    Где сегодня в Днепре нет воды и почему
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    Где сегодня в Днепре нет воды и почему

    Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Назвались полицейскими и забрали 60 тыс. грн: в Днепропетровской области задержали группу преступников
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Назвались полицейскими и забрали 60 тыс. грн: в Днепропетровской области задержали группу преступников

    В настоящее время всем мужчинам избрали меру пресечения.

    Последние новости

    Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)
    Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

    Когда-то в парке Шевченко в Днепре было большое количество фонтанов. Все их украшали скульптуры в середине чаши. Но со временем они перестали функционировать.

    Сегодня 17:39
    просмотров
    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад
    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

    В Никополе на Днепропетровщине ищут 41-летнюю женщину.

    Сегодня 15:27
    просмотров
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата

    Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата, а Филатов предложил передать это дело правоохранителям.

    Сегодня 15:22
    1
    просмотров
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную квартиру. объясняется это тем, что за такое жилье дешевле платить коммуналку, а проживать там могут двое и даже трое людей, если позволяет количество спальных мест. Однокомнатные квартиры в аренду найти…

    Сегодня 15:07
    просмотров
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»

    Мэрия Днепра делает все, чтобы окончательное решение о приднепровском стадионе «Авангард» было приемлемым для всех горожан.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

    Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза

    На Днепр идет непогода.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

    Сырье, которое добывали на Демуринском ГОКе, поставляли производителям российских крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов и вертолетов.

    Сегодня 14:02
    просмотров
    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал
    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

    Сегодня, 21 июня, на трассе М-30 «Стрый-Знаменка-Изварино» в Павлоградском районе загорелся самосвал.

    Сегодня 13:48
    0
    просмотров
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

    В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.

    Сегодня 13:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх