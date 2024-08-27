На Днепропетровщине спасали собаку, которая рухнула в замаскированный колодец

В Криворожском районе спасали собаку.

Днем 27 августа неравнодушные жители обратились в ГСЧС и рассказали, что на улице Солнечной в селе Широкая Дача Карповской общины Криворожского района собачка упала в открытый коммуникационный колодец.

По вызову вскоре прибыли спасатели, один из которых спустился на четырехметровую глубину колодца и поднял животное на поверхность.

К оказанию помощи привлекали 4 спасателя и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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