На Днепропетровщине спасали собаку, которая рухнула в замаскированный колодец

Днем 27 августа неравнодушные жители обратились в ГСЧС и рассказали, что на улице Солнечной в селе Широкая Дача Карповской общины Криворожского района собачка упала в открытый коммуникационный колодец.
По вызову вскоре прибыли спасатели, один из которых спустился на четырехметровую глубину колодца и поднял животное на поверхность.
К оказанию помощи привлекали 4 спасателя и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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