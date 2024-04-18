На Днепропетровщине сосед две недели выносил из комнаты студентки в общежитии ценные вещи

31-летний мужчина воспользовался тем, что его соседка уехала домой и две недели выносил из ее комнаты ценные вещи. В полицию впоследствии обратился опекун 16-летней девушки, чье жилище обокрали, пока ее не было в общежитии.
Через две недели из комнаты девушки исчезли холодильник, стиральная машинка, микроволновка и еще несколько бытовых приборов. Как выяснили правоохранители, к преступлению причастен сосед студентки, который при отсутствии владелицы техники забрался к ней в комнату и в течение двух недель понемногу выносил из помещения ценные вещи.
Подозреваемый узнал, что девушка временно не живет в комнате и воспользовался подходящим моментом. Сначала он повредил замок на входной двери и вынес холодильник. Через две недели снова вернулся в комнату, откуда украл микроволновку и стиральную машину.
Холодильник мужчина успел продать, а вот стиральную машину и микроволновку удалось вернуть девушке.
Мужчине объявили о подозрении в краже. Теперь его грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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