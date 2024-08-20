На Днепропетровщине будуть судить военных медиков, получавших «боевые» находясь в тылу

Военные медики нанесли государству ущерб в размере почти 500 000 грн.

По данным следствия, начальник медицинской службы и еще три военных медика завладели средствами за участие в боевых действиях на фронте, находясь при этом в тылу. С марта по июль 2023 г. такие действия подозреваемых привели к ущербу государству почти 500 000 грн.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

“При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении четырем военнослужащим по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч.4 ст. 191 УК Украины) , – говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

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