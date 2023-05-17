На Днепропетровщине собачка упала в 4-метровую яму с мусором: ее доставали спасатели

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели беспомощное животное в 4-метровой яме с мусором.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Они сообщили, что в яму упала собака.

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