На Днепропетровщине собачка упала в 4-метровую яму с мусором: ее доставали спасатели

Они сообщили, что в яму упала собака.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели увидели беспомощное животное в 4-метровой яме с мусором.
С помощью лестницы ГСЧС-ники вытащили собаку на поверхность.
К спасению привлекли 4 спасателя и одну единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку.
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