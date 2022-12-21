На Днепропетровщине снизилась заболеваемость COVID-19

В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували 462 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 13,6%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – знизилася у 5,5 рази. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. По данным лабораторного центра, с начала пандемии в области зарегистрировали около 348 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 92,5% больных – это взрослые. Умерли 10 068 больных коронавирусной болезнью. Выздоровели более 337 тысяч пациентов.

По данным лабораторного центра, с начала пандемии в области зарегистрировали около 348 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 92,5% больных – это взрослые.

Умерли 10 068 больных коронавирусной болезнью. Выздоровели более 337 тысяч пациентов.

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