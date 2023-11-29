На Днепропетровщине снова запретят ловить раков: какой штраф заплатят нарушители

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С 1 декабря 2023 года в Днепропетровской области вступает в действие запрет на вылов раков в рыбохозяйственных водных объектах. На Каменском и Днепровском водохранилищах запрет вступит в действие с 15 декабря 2023 года. Он продлится до 30 июня 2024 года включительно.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Запрет будет действовать с целью сохранения и охраны популяции раков в период их спаривания и вынашивания икры.

Ловля этих членистоногих во время запрета является грубым нарушением правил рыболовства, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого достигает 680 гривен, или уголовная ответственность в случае причинения существенного ущерба. В случае наступления уголовной ответственности нарушителя ждет штраф до 85 000 грн или ограничение свободы до 3-х лет. Кроме того, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется заплатить ущерб в размере 3 332 грн, – говорится в сообщении.

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