На Днепропетровщине снова ввели почасовые отключения света

В Днепропетровской области снова будут выключать свет по графикам.

Днепропетровская область переходит к стабилизационным отключениям. Так, с 13:00 до 23:00 свет будут выключать по графикам почасовых отключений.

Об этом сообщает «Укрэнерго». О причине ввода графиков отключения не сообщается.

«Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений. Если будут изменения, обязательно сообщим на нашем телеграмм-канале”, — сообщили в Укрэнерго.

Абоненты ДТЭК могут узнать об отключении на сайте.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: