На Днепропетровщине снова ввели почасовые отключения света

Днепропетровская область переходит к стабилизационным отключениям. Так, с 13:00 до 23:00 свет будут выключать по графикам почасовых отключений.
Об этом сообщает «Укрэнерго». О причине ввода графиков отключения не сообщается.
«Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений. Если будут изменения, обязательно сообщим на нашем телеграмм-канале”, — сообщили в Укрэнерго.
Абоненты ДТЭК могут узнать об отключении на сайте.
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