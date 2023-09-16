На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема

Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области о уже забытом виде мошенничества.

Очередной мужчина желающий «легкого» заработка был задержан представителями полиции.

Подозреваемый 28-лет, он под предлогом займа выманивал средства у жителей города.

В открытых телеграмм-чатах подозреваемый анализировал, кто с кем больше всего общается.

После быстрого анализа мужчина создавал фейковые аккаунты и просил деньги взаймы. Конечно, потом никаких денег возвращать «заемщик» не собирался.

Подозреваемым оказался житель города Верховцево. Таким образом, он успел обмануть трех женщин из других областей, на общую сумму 17 тысяч гривен.

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