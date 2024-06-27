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На Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего

Сегодня 11:59
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В Каменском подожгли автомобиль, принадлежащий военному.

Новости Днепра про На Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Накануне, вчера, 26 июня, вечером неизвестные подожгли автомобиль по улице Гайдамацкой в ​​Каменском. Видео, на котором видно, как что-то горит, распространили в сети очевидцы и отметили, что занялся транспорт военнослужащего.

В полиции подтвердили факт поджога микроавтобуса Volkswagen.Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо и лобовое стекло. Следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Новости Днепра про На Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего

Напомним, ранее фиксировались случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги.

Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в автомобиль, на котором была написано: «Эвакуация ВСУ». Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года. Тогда им грозило ограничение свободы сроком до 10 лет.

Правоохранители сообщают:

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания до пожизненного заключения.

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