На Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Накануне, вчера, 26 июня, вечером неизвестные подожгли автомобиль по улице Гайдамацкой в Каменском. Видео, на котором видно, как что-то горит, распространили в сети очевидцы и отметили, что занялся транспорт военнослужащего.
В полиции подтвердили факт поджога микроавтобуса Volkswagen.Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо и лобовое стекло. Следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, ранее фиксировались случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги.
Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в автомобиль, на котором была написано: «Эвакуация ВСУ». Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года. Тогда им грозило ограничение свободы сроком до 10 лет.
Правоохранители сообщают:
Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания до пожизненного заключения.
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