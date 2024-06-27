На Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего

В Каменском подожгли автомобиль, принадлежащий военному.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Накануне, вчера, 26 июня, вечером неизвестные подожгли автомобиль по улице Гайдамацкой в ​​Каменском. Видео, на котором видно, как что-то горит, распространили в сети очевидцы и отметили, что занялся транспорт военнослужащего.

В полиции подтвердили факт поджога микроавтобуса Volkswagen.Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо и лобовое стекло. Следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, ранее фиксировались случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги.

Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в автомобиль, на котором была написано: «Эвакуация ВСУ». Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года. Тогда им грозило ограничение свободы сроком до 10 лет.

Правоохранители сообщают:

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания до пожизненного заключения.

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