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На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло

Сегодня 15:56
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В Кривом Роге прокуратура через суд обязала учебное заведение выплатить 11 выпускникам льготной категории единовременное пособие.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло

Отмечается, что учебное заведение в Терновском районе Кривого Рога не уплатило ученикам выпускных классов, которые являются детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, надлежащую единовременную денежную помощь. Такие выплаты предусмотрены законодательством.

Однако, как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, суд удовлетворил иск Криворожской северной окружной прокуратуры к учебному заведению из-за отсутствия надлежащих денежных выплат детям.

Теперь администрация школы обязана решить этот вопрос, выплатив помощь.

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