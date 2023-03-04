На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло

В Кривом Роге прокуратура через суд обязала учебное заведение выплатить 11 выпускникам льготной категории единовременное пособие.

Отмечается, что учебное заведение в Терновском районе Кривого Рога не уплатило ученикам выпускных классов, которые являются детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, надлежащую единовременную денежную помощь. Такие выплаты предусмотрены законодательством.

Однако, как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, суд удовлетворил иск Криворожской северной окружной прокуратуры к учебному заведению из-за отсутствия надлежащих денежных выплат детям.

Теперь администрация школы обязана решить этот вопрос, выплатив помощь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: