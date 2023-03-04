На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло

Отмечается, что учебное заведение в Терновском районе Кривого Рога не уплатило ученикам выпускных классов, которые являются детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, надлежащую единовременную денежную помощь. Такие выплаты предусмотрены законодательством.
Однако, как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, суд удовлетворил иск Криворожской северной окружной прокуратуры к учебному заведению из-за отсутствия надлежащих денежных выплат детям.
Теперь администрация школы обязана решить этот вопрос, выплатив помощь.
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