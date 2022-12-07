На Днепропетровщине школьница провалилась под лед

В Кривом Роге школьница провалилась под лед

С наступлением морозов вода в реках и озерах начала замерзать и на лед вышли дети и взрослые-экстремалы. Но, к сожалению, не всегда зимние игры заканчиваются хорошо.

В Кривом Роге на местных Прудах под лед провалилась школьница. Сначала девочка пыталась выбраться из воды самостоятельно, а потом ей на помощь пришли местные жители. Знакомые девочки сняли это происшествие на видео. К счастью, ребенок не пострадал, но так везет не всем.

Сегодня нашли мертвым 7-летнего мальчика, которого искали полицейские по Днепропетровщине. Ребенок ушел из дома в селе Крутояровка на Харьковщине и не вернулся. Обнаружили тело школьника в местном озере.

Пренебрегают правилами безопасности и жители Днепра. Вчера на косе возле Победы заметили бегавших на тонком льду школьников. К счастью, обошлось без приключений.

Позже группу детей заметили опять же на ж/м Победе. На этот раз они играли на тонком льду на озере возле церкви в конце проспекта Героев.

Будьте осторожны и лучше откажитесь от таких зимних развлечений, а детям объясните, что такие забавы могут окончиться трагически.

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