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На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк

Сегодня 11:09
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В Покрове на Днепропетровщине школьники ночью крушили парк.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк

Как сообщили правоохранители, в Покрове Никопольского района обнаружили двух малолетних нарушителей. Ребята 12 и 14 лет во время комендантского часа избивали фонари и ломали скамейки в местном парке. Это заметили местные, вызвавшие на место полицию.

Малолетних хулиганов задержали и позвонили их родителям.

На следующий день в присутствии родителей и директора школы с подростками провели беседу по поводу этого инцидента. Поговорили также со взрослыми, которые не проконтролировали, где находятся их дети во время комендантского часа.

Относительно родителей составлен протокол об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Им будет назначено наказание в виде штрафа, сумму которого определит суд.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк

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