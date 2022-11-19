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На Днепропетровщине школьники отравились алкоголем

Сегодня 12:50
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Дети остались сами дома, поэтому решили попробовать взрослые напитки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники отравились алкоголем

Как рассказала работница Павлоградской СЕМД Светлана Зайчикова, недавно двое школьников отравились алкоголем.

13 ноября в диспетчерскую службу Павлоградской СЕМД поступил вызов о двоих несовершеннолетних детях, которые имели признаки отравления. Произошло это в Терновке.

Двое братьев 10 и 14 лет почувствовали себя плохо после того, как выпили алкоголь. Детей оперативно госпитализировали в больницу с диагнозом алкогольное отравление. В настоящее время школьникам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как рассказали мальчики, они решили попробовать взрослые напитки, пока родителей не было дома.

Медики призывают родителей следить за детьми и объяснить им в чем вред алкоголя.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники отравились алкоголем

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