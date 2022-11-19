На Днепропетровщине школьники отравились алкоголем

Как рассказала работница Павлоградской СЕМД Светлана Зайчикова, недавно двое школьников отравились алкоголем.
13 ноября в диспетчерскую службу Павлоградской СЕМД поступил вызов о двоих несовершеннолетних детях, которые имели признаки отравления. Произошло это в Терновке.
Двое братьев 10 и 14 лет почувствовали себя плохо после того, как выпили алкоголь. Детей оперативно госпитализировали в больницу с диагнозом алкогольное отравление. В настоящее время школьникам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как рассказали мальчики, они решили попробовать взрослые напитки, пока родителей не было дома.
Медики призывают родителей следить за детьми и объяснить им в чем вред алкоголя.
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