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  • На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условие

На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условие

Вчера 13:30
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Школьники Днепропетровской области могут полностью вернуться к учебе в школах.

Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условие

Дети вернутся в оффлайн обучение при одном условии — наличие укрытий в каждой работающей школе области. Поэтому сейчас в регионе ремонтируют убежища.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

По его словам, укрытие ремонтируют за средства областного бюджета. Уже готово 39 укрытий, почти в 30 продолжаются восстановительные работы.

«Работаем над расширением сети защитных сооружений в школах, лицеях и гимназиях региона. В этом году за местные средства уже отремонтировано 39 убежищ, еще почти 30 – в работе. Десятки планируем привести в порядок. Будем финансировать обновление и из областного бюджета. Как и в прошлом году воплощаем отдельный проект по обустройству укрытий за деньги государственной субвенции и общин. Модернизировать собираемся 9 объектов в пяти общинах. Хотим сделать там комфортное и безбарьерное пространство для школьников”, — отметил Сергей Лысак.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условиеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условиеРусский

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