На Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на оффлайн обучение, но есть одно условие

Дети вернутся в оффлайн обучение при одном условии — наличие укрытий в каждой работающей школе области. Поэтому сейчас в регионе ремонтируют убежища.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
По его словам, укрытие ремонтируют за средства областного бюджета. Уже готово 39 укрытий, почти в 30 продолжаются восстановительные работы.
«Работаем над расширением сети защитных сооружений в школах, лицеях и гимназиях региона. В этом году за местные средства уже отремонтировано 39 убежищ, еще почти 30 – в работе. Десятки планируем привести в порядок. Будем финансировать обновление и из областного бюджета. Как и в прошлом году воплощаем отдельный проект по обустройству укрытий за деньги государственной субвенции и общин. Модернизировать собираемся 9 объектов в пяти общинах. Хотим сделать там комфортное и безбарьерное пространство для школьников”, — отметил Сергей Лысак.
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