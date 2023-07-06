На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло

Сегодня, 6 июля, в Кривом Роге прогремят четыре взрыва.
Но оснований для паники нет – все они плановые.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в производственных целях будут проведены четыре плановых взрыва, – отметил Вилкул.
Итак, взрывы будут слышны:
Производственные взрывы контролируются специалистами, поэтому не беспокойтесь.
Но, пожалуйста, при воздушной тревоге будьте в безопасных местах!
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