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На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйте

Сегодня 08:00
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Без паники – взрывы производственные!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйте

Сегодня, 17 ноября, в Кривом Роге прогремят два мощных взрыва – в 13:00 и 14:00.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйтеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйтеРусский

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