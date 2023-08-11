На Днепропетровщине сегодня будет громко: прогремит взрыв

Сегодня, 11 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно.
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