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На Днепропетровщине сегодня будет громко: прогремит взрыв

Сегодня 09:00
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Все под контролем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня будет громко: прогремит взрыв

Сегодня, 11 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно.

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