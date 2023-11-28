На Днепропетровщине сбили вражескую «птичку»: детали

Сегодня начало дня оказалось тревожным – сирена звучала почти каждый час. Во время одной из них в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, вражескую «птичку» уничтожили над Криворожским районом.
Минус БПЛА. Вражескую «птичку» наши защитники неба сбили над Криворожским районом. Спасибо за работу! – написал Лысак.
Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде на свалке под открытым небом оставили килограммы гнилого…
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.
В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.
Россияне снова атаковали Днепропетровщину.
Днепр стремительно меняется. На месте старинных зданий появляются новые. Под снос попадают не только старинные доходные дома, но и больницы. Так, на месте одного из старинных медучреждений Днепра сегодня находится новый ЖК.
Пассажир пытался пронести гранату.
В Днепре заметили черно-бурую лису.
В Днепре запустят модернизированные электрички.
О симптомах этой инфекции и как уберечься – читайте в нашем материале!
Катание на коньках – роликовых и с острым лезвием было популярно в Днепре еще более 100 лет назад. Забава пришла в страну из-за границы.
В Павлограде на свалке под открытым небом оставили килограммы гнилого хлеба.
В Днепре почти на месяц вместо трамвая будет курсировать троллейбус.
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.
В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!