На Днепропетровщине сбили вражескую «птичку»: детали

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня начало дня оказалось тревожным – сирена звучала почти каждый час. Во время одной из них в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, вражескую «птичку» уничтожили над Криворожским районом.

Минус БПЛА. Вражескую «птичку» наши защитники неба сбили над Криворожским районом. Спасибо за работу! – написал Лысак.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины.

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