На Днепропетровщине россияне убили 18-летнего парня, еще 4 человека пострадали

Сегодня после обеда россияне атаковали Межевскую громаду, что в Синельниковском районе.

В результате загорелось сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 кв. м – пожар еще ликвидируют.

К сожалению, из-за этой атаки погиб 18-летний парень. Он получил тяжелые ранения, врачи до последнего пытались спасти юношу, но он умер.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще четыре человека пострадали. Среди них 2-летняя девочка. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.

Читайте также:

Українська Русский