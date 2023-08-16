В результате загорелось сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 кв. м – пожар еще ликвидируют.
К сожалению, из-за этой атаки погиб 18-летний парень. Он получил тяжелые ранения, врачи до последнего пытались спасти юношу, но он умер.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Еще четыре человека пострадали. Среди них 2-летняя девочка. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.
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