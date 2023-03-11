На Днепропетровщине ребенок умер от побоев отчима, а его мать не вмешалась. Суд вынес приговор

В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил кулаками ребенка в возрасте 1 года и 11 месяцев, а также матери этого младенца, которая наблюдала за происходящим и не вмешалась.

Более того, еще 10 часов после избиения малыш оставался живым, однако ему не оказали необходимую медицинскую помощь. Согласно выводам экспертов, если бы женщина обратилась с маленьким сыном в больницу, он бы остался живым.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, правоохранителям удалось доказать, что в 2020 году житель Зеленодольска Криворожского района, который ранее уже был судим, в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку как минимум 19 ударов рукой по голове и телу. Он сделал это, потому что был «раздражен» плачем малыша.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений ребенку, которые привели к смерти.

Пока отчим жестоко избивал крошечного мальчика, мать за этим спокойно наблюдала. Ее также приговорили к 4 годам тюрьмы. Кроме того, женщину лишили родительских прав — у нее было еще двое малолетних детей.

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