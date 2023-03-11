На Днепропетровщине ребенок умер от побоев отчима, а его мать не вмешалась. Суд вынес приговор

Более того, еще 10 часов после избиения малыш оставался живым, однако ему не оказали необходимую медицинскую помощь. Согласно выводам экспертов, если бы женщина обратилась с маленьким сыном в больницу, он бы остался живым.
Как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, правоохранителям удалось доказать, что в 2020 году житель Зеленодольска Криворожского района, который ранее уже был судим, в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку как минимум 19 ударов рукой по голове и телу. Он сделал это, потому что был «раздражен» плачем малыша.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений ребенку, которые привели к смерти.
Пока отчим жестоко избивал крошечного мальчика, мать за этим спокойно наблюдала. Ее также приговорили к 4 годам тюрьмы. Кроме того, женщину лишили родительских прав — у нее было еще двое малолетних детей.
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