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На Днепропетровщине ребенок опрокинул на себя полный чайник кипятка

Сегодня 13:11
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В Каменском на Днепропетровщине ребенок обожгся кипятком.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ребенок опрокинул на себя полный чайник кипятка

Инцидент произошел вечером 30 декабря, сообщила заведующая Каменской станцией Центральной подстанции областного центра экстренной медицинской помощи.

В «скорую» поступил вызов о 8-летнем ребенке, который облился кипятком. За 8 минут до квартиры, где произошел несчастный случай, приехала бригада медиков.

Как оказалось, ребенок случайно опрокинул на себя полный, только закипевший электрочайник с кипятком. Фельдшеры сразу стали оказывать помощь пострадавшему мальчику.

Его обезболили, провели внутривенную инфузию растворов, обработали места ожогов. Мальчика забрали в больницу в Днепре с диагнозом: термические ожоги грудной клетки, плеч, предплечий, бедер, паховых областей I-II ст., 55%.

Медики отметили, что такие несчастные случаи обычно становятся из-за опрометчивости родителей, поэтому они призывают взрослых следить за детьми, чтобы минимизировать вероятность их травмирования.

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