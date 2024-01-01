На Днепропетровщине ребенок опрокинул на себя полный чайник кипятка

В Каменском на Днепропетровщине ребенок обожгся кипятком.

Инцидент произошел вечером 30 декабря, сообщила заведующая Каменской станцией Центральной подстанции областного центра экстренной медицинской помощи.

В «скорую» поступил вызов о 8-летнем ребенке, который облился кипятком. За 8 минут до квартиры, где произошел несчастный случай, приехала бригада медиков.

Как оказалось, ребенок случайно опрокинул на себя полный, только закипевший электрочайник с кипятком. Фельдшеры сразу стали оказывать помощь пострадавшему мальчику.

Его обезболили, провели внутривенную инфузию растворов, обработали места ожогов. Мальчика забрали в больницу в Днепре с диагнозом: термические ожоги грудной клетки, плеч, предплечий, бедер, паховых областей I-II ст., 55%.

Медики отметили, что такие несчастные случаи обычно становятся из-за опрометчивости родителей, поэтому они призывают взрослых следить за детьми, чтобы минимизировать вероятность их травмирования.

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