На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области разыскивают 52-летнюю Татьяну Редько.

Известно, что 11 августа женщина ушла из дома в селе Кочережки Павлоградского района и не вернулась. Предварительно, она может находиться в Днепре.

Родственники просят помочь в поисках.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост 160 сантиметров, зеленые глаза, шрам на подбородке, хромает на левую ногу.

Была одета: фиолетовое платье, серые сандалии.

При себе имела: черная сумка на плечо, темно-красный рюкзак, два белых пакета с вещами, два телефона.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру: (066) 345-58-97.

Важна любая информация!

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