Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

Сегодня 06:45
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

В Днепропетровской области разыскивают 52-летнюю Татьяну Редько.

Известно, что 11 августа женщина ушла из дома в селе Кочережки Павлоградского района и не вернулась. Предварительно, она может находиться в Днепре.

Родственники просят помочь в поисках.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост 160 сантиметров, зеленые глаза, шрам на подбородке, хромает на левую ногу.

Была одета: фиолетовое платье, серые сандалии.

При себе имела: черная сумка на плечо, темно-красный рюкзак, два белых пакета с вещами, два телефона.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру: (066) 345-58-97.

Важна любая информация!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропалаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропалаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса
Новости Днепра
Вчера 21:58
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

В Днепре в последние дни августа запланировано отключение света.

До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары
Новости Днепра
Вчера 21:23
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 20:44
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины
Новости Днепра
Вчера 20:00
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.

Последние новости

Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили беспилотник и ракету
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили беспилотник и ракету

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 08:00
4
просмотров
Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь
Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

В Днепре в последние дни августа запланировано отключение света.

Вчера 21:58
107
просмотров
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Вчера 21:23
21
просмотров
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

Вчера 20:44
4
просмотров
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.

Вчера 20:00
4
просмотров
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

В больницах Днепра лечат троих травмированных в результате ночного ракетного удара 24 августа.

Вчера 19:23
15
просмотров
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.

Вчера 18:48
11
просмотров
Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)
Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Днепряне дали вторую жизнь пластику!

Вчера 18:29
9
просмотров
Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет
Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет

Курьезный случай произошел в одном из медучреждений Днепра.

Вчера 17:49
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх