На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

В Днепропетровской области разыскивают 52-летнюю Татьяну Редько.
Известно, что 11 августа женщина ушла из дома в селе Кочережки Павлоградского района и не вернулась. Предварительно, она может находиться в Днепре.
Родственники просят помочь в поисках.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост 160 сантиметров, зеленые глаза, шрам на подбородке, хромает на левую ногу.
Была одета: фиолетовое платье, серые сандалии.
При себе имела: черная сумка на плечо, темно-красный рюкзак, два белых пакета с вещами, два телефона.
Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру: (066) 345-58-97.
Важна любая информация!
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