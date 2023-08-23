На Днепропетровщине разыскивают 49-летнего мужчину: худощавый и хромает на левую ногу

Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!

В Никополе правоохранители разыскивают 49-летнего Олега Герасименко.

18 августа мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 180 см, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые.

Особые приметы: хромает на левую ногу, невнятно говорит.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: правоохранители разыскали мужчину, жертвой преступления он не стал, с ним все хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь.

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