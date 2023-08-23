На Днепропетровщине разыскивают 49-летнего мужчину: худощавый и хромает на левую ногу

В Никополе правоохранители разыскивают 49-летнего Олега Герасименко.
18 августа мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 180 см, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые.
Особые приметы: хромает на левую ногу, невнятно говорит.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: правоохранители разыскали мужчину, жертвой преступления он не стал, с ним все хорошо.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге…
Злоумышленника задержали.
В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.
В Новомосковске объявили тендер на закупку сборной металлической сцены с…
Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен.…
В Днепре судили священника, который смеялся над украинскими верующими.
У россиян неудача за неудачей.
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге произошла ужасная авария.
В Новомосковске местные власти объяснили, зачем заказали тендер на монтаж сцены за почти 2 миллиона гривен.
Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы ее обойти за день – нужно запастись силами. Тут можно посмотреть не только на экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание, а также…
Сегодня, 23 августа, россияне нанесли удар дроном по городу Ромны в Сумской области. Полностью разрушена школа.
В Днепре готовят ботсад ДНУ к новому осеннему сезону.
В Кривом Роге мужчина обокрал торговый центр "МЕТРО" и украл годовой запас дезодорантов.
Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть загадочную девушку в черном.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!