На Днепропетровщине разыскивают 17-летнюю Татьяну Удольцову

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Несовершеннолетняя девушка ушла из дома 30 августа и до сих пор не вернулась.
Приметы: на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.
Была одета в черное платье.
Особые приметы: родимое пятно на ноге.
Если вам известна любая информация о местонахождении Татьяны Удольцовой, 2006 года рождения, сообщите в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции или по телефону 096 956 54 49 или на горячую линию 102.
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