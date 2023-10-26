На Днепропетровщине разыскивают 14-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал без вести

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Криворожские полицейские разыскивают 14-летнего Даниила Косенкова.

Вчера, 25 октября, мальчик вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, темно-зеленые глаза.

Был одет: темно-зеленые брюки, коричневая обувь, ярко-желтый плащ.

Особые приметы: имеет шрам под левым глазом.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, позвоните по номерам: 096 865 39 49, 099 618 08 48 или 102.

Обновлено: мальчика разыскали, жертвой преступления он не стал.

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