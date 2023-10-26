На Днепропетровщине разыскивают 14-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал без вести

Криворожские полицейские разыскивают 14-летнего Даниила Косенкова.
Вчера, 25 октября, мальчик вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, темно-зеленые глаза.
Был одет: темно-зеленые брюки, коричневая обувь, ярко-желтый плащ.
Особые приметы: имеет шрам под левым глазом.
Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, позвоните по номерам: 096 865 39 49, 099 618 08 48 или 102.
Обновлено: мальчика разыскали, жертвой преступления он не стал.
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