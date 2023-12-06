На Днепропетровщине разыскивают 14-летнего без вести пропавшего парня: нужна помощь

В Кривом Роге полицейские разыскивают 14-летнего Александра Швеца.
5 декабря парень вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, короткие рыжие волосы, карие глаза, на лице веснушки.
Был одет: черные спортивные штаны, черные кроссовки с белыми полосами, черно-зелено-белая куртка, синяя шапка, при себе имел маленькую сумку «adidas».
Если вы видели Александра или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 096-119-58-30 или 102.
Важна любая информация!
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