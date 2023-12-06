На Днепропетровщине разыскивают 14-летнего без вести пропавшего парня: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

В Кривом Роге полицейские разыскивают 14-летнего Александра Швеца.

5 декабря парень вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, короткие рыжие волосы, карие глаза, на лице веснушки.

Был одет: черные спортивные штаны, черные кроссовки с белыми полосами, черно-зелено-белая куртка, синяя шапка, при себе имел маленькую сумку «adidas».

Если вы видели Александра или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 096-119-58-30 или 102.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: